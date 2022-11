Faringite streptococcica.

È il nome della terribile sorte toccata alla piccola bimba di 6 anni morta nel Regno Unito. Si tratta di una rara epidemia batterica che ha colpito i bambini della scuola del Surrey, contea dell’Inghilterra sud-orientale.

Non c’è stato niente da fare per la bimba morta

A tutto il personale e all’intero corpo studentesco della Ashford Church of England Primary School sono stati somministrati potenti antibiotici dagli specialisti dell’UK Health Security Agency.

La piccola deceduta non ha saputo reagire all’infezione da streptococco di gruppo A. Un altro il bambino in gravi condizioni: colpito da un’infezione del medesimo gruppo, è stato ricoverato d’urgenza ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Il batterio che ha colpito la scuola inglese

Generalmente si limita a procurare mal di gola ed eruzioni cutanee. Si trasmette, esattamente come la maggior parte dei batteri influenzali, per contatto fisico o attraverso starnuti e tosse.

Si tratta, stavolta, di una forma tanto rara quanto invasiva, che è stata mortale per l’organismo della piccola studentessa. Si unisce al dolore della famiglia il cordoglio dell’istituto scolastico e dell’intera équipe medica dell’UKHSA South East. Da qui il messaggio della dottoressa Claire Winslade: «Siamo estremamente rattristati. I nostri pensieri sono con la loro famiglia, gli amici e la comunità scolastica».