Battezzato il figlio di Clizia Incorvaia: Eleonora Giorgi e Sarcina i grandi assenti

Battesimo per il figlio di Clizia Incorvaia: come mai Eleonora Giorgi e Francesco Sarcina non c'erano?

Gabriele, il figlioletto nato dall’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, è stato battezzato. Grandi assenti all’evento la nonna Eleonora Giorgi e Francesco Sarcina. Eleonora è legatissima al nipotino, come si spiega la sua mancata presenza? A fare chiarimento ci ha pensato il figlio Paolo.

In pratica l’attrice è stata a contatto con un positivo e non se l’è sentita di prendere parte al battesimo. L’assenza del leader delle Vibrazioni non sorprende certo, visti i trascorsi tra Francesco e la sua ex Clizia. A fare da padrino al piccolo Gabriele è stato nientemeno che Alfonso Signorini, lo stesso che ha contribuito alla nascita dell’amore tra Paolo e Clizia nel corso del Grande Fratello Vip 4.

Paolo Ciavarro: “Mia madre è stata a contatto con un positivo”

Intervistato a Chi Magazine, Paolo Ciavarro ha spiegato le cause dell’assenza di sua madre Eleonora Giorgi al battesimo di Gabriele: “Mia madre è stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”.

Clizia Incorvaia: “Con Francesco è stato trovato un equilibrio”

Clizia Incorvaia ha dichiarato che anche se il rapporto non è certo idilliaco come un tempo, con Francesco Sarcina “è stato trovato un equilibrio”.

Sulla sua assenza al battesimo, l’influencer ha detto scherzosamente: “Si sarebbe divertito anche lui in questo grande circo dall’atmosfera onirica”.