Un bambino di 12 anni è morto all'improvviso mentre stava passando una giornata ad un parco acquatico di Battipaglia: ecco la prima ricostruzione

Terribile tragedia in Puglia: quest’oggi, 30 luglio, un bambino di soli 12 anni è morto all’improvviso mentre stava passando una giornata di divertimento e spensieratezza presso Acquafarm, un parco acquatico di Battipaglia.

Almeno per il momento sono ancora in corso tutte le verifiche del caso per cercare di capire quali possano essere realmente le cause che hanno portato a questo tragico epilogo: l’unica certezza per ora è che il dodicenne sia morto subito dopo essersi lanciato da uno degli scivoli del parco acquatico.

La struttura ancora non si è pronunciata rispetto al tragico evento, attendiamo eventuali aggiornamenti in proposito.

La ricostruzione dell’incidente

La morte del piccolo è avvenuta pochissime ore fa e sul posto sono subito arrivate le autorità, che stanno cercando di capire cosa possa essere successo con precisione. Sappiamo momentaneamente che dopo il “tuffo”, rivelatosi poi fatale, il ragazzino si è accasciato a terra perdendo i sensi. I soccorsi, intervenuti sul posto immediatamente, sono risultati inutili: il piccolo è infatti stato dichiarato morto poco dopo.

In questo momento le forze dell’ordine della Polizia di Stato, in gestione al vicequestore Giuseppe Fedele, si stanno attivando per completare tutti i rilievi del caso. I genitori del bambino verranno ascoltati nelle prossime ore per raccogliere quante più informazioni utili per portare a termine l’indagine,

Ad ora sono due le strade aperte: da un lato c’è la possibilità che il 12enne (originario di Pozzuoli) abbia sbattuto violentemente la testa da qualche parte nello sciolo del parco acquatico; tuttavia, non si esclude che la causa della morte possa essere stato un malore improvviso.

L’ultima parola spetterà, a questo punto, al medico legale che si occuperà dell’autopsia del bambino.