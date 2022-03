Battistoni (Mipaaf): 'Con EQUtv crescita e rivoluzione per ippica'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – "Il mondo dell'ippica, oggi, con l'avvio del canale EQUtv, inizia il suo nuovo percorso di crescita e di rivoluzione – ha detto Francesco Battistoni, Sottosegretario di Stato del Mipaaf -, sia nei contenuti sia nel suo riposizionamento di immagine.

L'Italia è da sempre uno dei Paesi in Europa che ha rivestito un ruolo di primo piano nell'ippica e la storia dei nostri allevamenti, dei nostri ippodromi e le capacità dei nostri professionisti, sono un plus che pochi altri possono vantare. Con l'avvio di questa collaborazione, fra Mipaaf e Snaitech, il nostro obiettivo è quello di costruire nuovi interessi, cercando di allargare gli orizzonti dei fruitori dell'ippica non solo nella direzione sportiva, ma anche in quella didattica e formativa.

Far conoscere anche ai più giovani un settore fra i più importanti in Italia è fra gli obiettivi che ci siamo dati e sui quali puntiamo fortemente".

Fabio Schiavolin, ad Snaitech, ha aggiunto: “il rinnovo dell’offerta televisiva, che passa da un taglio puramente tecnico ad una versione più divulgativa e coinvolgente, è perfettamente in linea con l’impegno che Snaitech sta portando avanti a favore del comparto ippico. Siamo convinti della bontà della visione del Mipaaf che, per valorizzare questi sport e la ricchezza della filiera, punta ad attrarre un pubblico più ampio.

Bisogna tornare a riempire gli ippodromi, creare cultura degli sport equestri e spettacolarizzare gli eventi. Il nostro impegno rispetterà quanto richiesto dal Mipaaf non solo, quindi, dal punto di vista tecnico, ma anche nella gestione del servizio e nei contenuti del canale grazie alla guida di Mariachiara Polselli, nuovo AD di Epiqa, ed alla preziosa collaborazione con Giovanni Bruno, nuovo direttore editoriale”.