Battiti live, la scaletta completa dei cantanti che si esibiranno il 13 luglio

L'estate è ufficialmente iniziata e tutto è pronto per il Radio Norba Cornetto Battiti live. Ecco quale sarà la scaletta della prima puntata.

Con l’inizio della manifestazione itinerante Radio Norba Battiti Live, ci addentriamo ufficialmente in questa estate del 2021. L’importanza di questa manifestazione musicale estiva è presto detta. Si tratta di una delle poche rassegne di rilievo ormai rimaste che portano nelle piazze le hit dell’estate.

A fare da cornice naturalmente la splendida Puglia ed in particolare il Castello Aragonese. Si parte quindi alle ore 21.15. A condurre Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Battiti live scaletta: i cantanti che si esibiranno nella prima puntata

Come ormai è tradizione nella rassegna Radio Norba Cornetto Battiti Live verrà dato spazio non solo alla grande musica italiana, ma anche alle hit internazionali:

Fedez e Orietta Berti, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama, Annalisa e Federico Rossi, Deddy, Sangiovanni, Gazzelle, Dotan, Shade, Boomdabash con Baby K, Master KG, Arianna e Andrea Damante.

Battiti live scaletta, una formula inedita

Se il Castello Aragonese di Otranto farà da corollario, in questa prima puntata inaugurale sono previste altre 15 tappe “on the road” vale a dire Taranto, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, ma anche Polignano a Mare, Vieste e Barletta. Si aggiungono infine Fasano, Gravina in Puglia, Gallipoli, Martina Franca, Santa Maria di Leuca, Giovinazzo e Grottaglie. Da quest’ultime località si collegheranno diversi artisti grazie anche dell’attrice-conduttrice Mariasole Pollio.

Battiti live scaletta, “Un cast spettacolare”

A dare un anticipo di ciò che gli spettatori vedranno nella serata di martedì 13 luglio Il presidente di Radio Norba Marco Montrone. Stando infatti a quanto scrive FoggiaToday si tratta di “un cast spettacolare”. Ha quindi aggiunto: “Sono davvero orgoglioso di annunciare un cast artistico di questo livello, è il nostro modo per festeggiare, con tutti gli italiani, i 45 anni di Radio Norba con l’auspicio che stavolta sia per davvero un anno di rinascita per tutti, in cui si possa tornare in sicurezza a fare musica e spettacoli dal vivo di ogni genere”.

Anche la nota showgirl Elisabetta Gregoraci ha voluto mettere in evidenza come questa trasmissione le dia una grande energia, aggiungendo come il cast e tutto lo staff siano per lei ormai una famiglia. “Siamo un gruppo fortissimo e vogliamo che sia una festa, vogliamo divertirci e divertire, faremo in modo che gli italiani trascorrano sei meravigliose serate di musica. Non vediamo l’ora di cominciare”.