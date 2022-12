Battito Infinito World Tour, Eros Ramazzotti conquista l'America

Roma, 12 dic. (askanews) – Grande successo domenica 11 dicembre a Caracas per il Battito Infinito World Tour, il tour globale di Eros Ramazzotti che dopo aver conquistato a colpi di sold-out l’America del Nord, conclude la sua prima tranche: Messico, Costa Rica, Panama, Ecuador, Argentina, Cile, Brasile e Venezuela, le ultime tappe oltreoceano, per poi ripartire alla conquista dell’Europa nel 2023.

L’avventura mondiale live di Ramazzotti, partita a ottobre 2022, proseguirà anche durante l’estate 2023: in aggiunta alle oltre 70 date già annunciate, ci saranno 15 nuovi appuntamenti estivi con cui Eros continuerà a emozionare il suo pubblico con più di 25 brani che ripercorrono i suoi 35 anni di carriera, per uno show di oltre due ore.

In scaletta anche le canzoni del nuovo album “Battito Infinito” (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International) tra cui il nuovo singolo estratto “Gli ultimi romantici”. Nel brano il timbro inconfondibile di Eros Ramazzotti si fa portavoce di una generazione, quasi scomparsa, che è ancora in grado di credere nell’amore vero e puro. Si racconta di un amore che, con i suoi alti e bassi, rappresenta la fusione perfetta di due persone non perfette ma in grado di completarsi a vicenda, come i protagonisti del videoclip ufficiale.