Baustelle: tutto sulla band ospite a Sanremo 2023

I Baustelle saranno ospiti a Sanremo 2023 nella quarta serata: tutto sulla band indie rock toscana che suona insieme da quasi trent’anni.

Quando suoneranno i Baustelle a Sanremo 2023

I Baustelle saliranno sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2023 duranta la quarta serata, quella di venerdì 10 febbraio.

Il gruppo rock – composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi – si esibiranno in duetto con i Coma_Cose sulle note di “Sarà perché ti Amo” dei Ricchi e Poveri.

Chi sono i Baustelle: formazione e carriera

I Baustelle sono un gruppo musicale indie rock italiano, formatosi nel 1996 a Montepulciano, in Toscana.

Dal 2005 la formazione del gruppo si è stabilizzata a tre elementi: Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini.

Fra i vari riconoscimenti ricevuti dalla band, figurano sicuramente il disco di platino per l’album Amen, e il Nastro d’argento alla migliore canzone originale per Piangi Roma dalla colonna sonora del film “Giulia non esce la sera”.

La band, che suona insieme con questa formazione da quasi 20 anni, è famosa per spaziare con testi che vanno dalla critica sociale, al sesso, fino a passare per tematiche importanti come il suicidio e la depressione.

Il tutto sempre accompagnato da sonorità rock e un ampio utilizzo di citazioni.