Bava di lumaca: le proprietà e il miglior rimedio naturale

Quando si tratta di prendersi cura della propria pelle e dei segni del tempo come le rughe, sono diversi i prodotti in commercio a base naturale. Sono proprio gli elementi esistenti in natura come la bava di lumaca che possono dare alla pelle un nuovo aspetto. Scopriamo le proprietà di questo elemento e la crema crema migliore.

Bava di lumaca

Da un paio di diversi anni, nell’ambito della cosmesi e dei prodotti del benessere, vi sono creme che sono a base di bava di lumaca. Questo animaletto produce un secreto dall’apparato locomotorio che è conosciuto come bava di lumaca che ha diverse proprietà per quanto riguarda la salute e il trattamento della pelle.

Si caratterizza per un liquido limpido e di colore ambrato che è possibile mescolare in acqua e che risulta insolubile con oli vegetali o minerali. Inoltre, si rivela un prodotto e un elemento molto efficace e sicuro da usare dal momento che non presenta metalli come il cadmio, il piombo, il nickel o il cormo che sono dannosi per la pelle.

La raccolta della bava di lumaca indicata essenzialmente per uso cosmetico è effettuata con l’ausilio di macchinari che sono specifici per questo tipo di lavoro. A quel punto, si passa poi alla fase in cui la bava è filtrata e microfiltrata in modo da eliminare qualsiasi traccia o residuo di impurità. Si aggiungono soltanto dei principi attivi in modo da conservarla per diverso tempo.

Inoltre, è un elemento che contiene una serie di sostanze come l’allantoina o l’acido glicolico che sono utili per il benessere e la cura della pelle. Inoltre, è possibile usarla anche come rimedio naturale contro i brufoli o l’acne, compreso il trattamento della cute e i danni che possono causare ai capelli determinate acconciature o pettinature.

Bava di lumaca: proprietà

Si tratta di una sostanza che è prodotta appunto da questo animale e la bava di lumaca è presente in diversi prodotti e creme di bellezza dal momento che assolve a diverse proprietà e funzioni. Innanzitutto, ha una funzione rigenerante per cui aiuta a rigenerare il corpo nel caso di ferite o abrasioni in modo da mantenere la giusta idratazione.

Contiene poi una serie di principi attivi che risultano essere utili nella preparazione di oli, sieri, ecc. All’interno si trova infatti l’allantoina che ha proprietà nutrienti e protettive, quindi molto indicata per attenuare le imperfezioni della pelle quali brufoli, rughe, cicatrici, ma anche ustioni. Il collagene è un altro elemento importante poiché dona la giusta elasticità ai tessuti.

Le creme a base di bava di lumaca come Lumaxine permettono di ridurre e combattere l’invecchiamento cellulare della pelle consentendo di avere una pelle fresca, giovane e ben idratata. Ha poi una serie di benefici dal momento che idrata la pelle, stimola i processi rigenerativi dei tessuti grazie alla sua azione curativa.

Ha un compito purificante dal momento che riduce gli arrossamenti causati dal freddo o dall’insolazione. Compie una azione smagliante grazie all’acido glicolico all’interno combattendo le smagliature sul seno e il corpo, ma riduce anche le macchie cutanee che si presentano sul viso. Protegge la pelle dall’invecchiamento uccidendo i batteri che sono la causa principale.

Bava di lumaca: miglior rimedio

Considerando che la bava di lumaca è un componente molto importante, come si è visto, per una serie di proprietà, sono anche diversi i trattamenti che hanno questo ingrediente al loro interno. Tra le varie creme, la migliore, attualmente, secondo le consumatrici, è Lumaxine, una crema che combatte i segni del tempo e che ha tra i suoi ingredienti principali proprio la bava di lumaca.

Un prodotto naturale di origine italiana che non solo è considerato un ottimo rimedio anti-rughe, ma permette anche di avere una funzione protettiva e nutriente per la pelle. Permette di prendersi cura delle rughe e di altri segni del tempo combattendole grazie al lavoro realizzato nei laboratori italiani dai massimi esperti del settore.

Oltre alla bava di lumaca, all’interno di Lumaxine vi sono anche altri componenti che agiscono come il ginseng, la vitamina E e il burro di karité. Tutti questi ingredienti insieme hanno il compito di allentare le rughe, le macchie e altri segni del tempo in modo naturale.

Molto facile da applicare poiché basta prendere una noce di prodotto per poi distenderla sul viso, massaggiare finché non si assorbe totalmente.

