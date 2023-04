Bayern Monaco, infortunio per Choupo-Moting: come sta

(Adnkronos) - L'attaccante Eric Maxim Choupo-Moting non giocherà l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Manchester City e Bayern Monaco in programma oggi, martedì 11 aprile all'Etihad Stadium di Manchester. Il camerunense non recupererà in tempo per...