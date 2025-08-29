Bayrou: "I baby boomer non ignorino le sfide dei giovani francesi"

Roma, 29 ago. (askanews) – Durante una visita a Chalons-en-Champagne, nella Francia orientale, il primo ministro francese Francois Bayrou ha ribadito che è giunto il momento di pensare alle generazioni più giovani, affermando che le generazioni più anziane, i “baby boomer”, “non possono ignorare la situazione che stanno affrontando i giovani francesi”.

“Ho ricevuto molti messaggi da giovani che dicevano ‘per la prima volta, si è parlato di noi’, perché ho usato la parola che avevano scelto, ‘boomers’, per le generazioni del dopoguerra, per le generazioni del baby boom, che hanno lavorato molto, che hanno fatto funzionare molto il Paese, che meritavano molto dal loro Paese, come si dice, ma che non possono ignorare la situazione che stanno affrontando i giovani francesi”.

“Dico semplicemente questo, come cittadino e tenendo conto, finalmente, dei più giovani che non consideriamo da anni. Qualcuno mi ha scritto: ‘beh, da quello che ha detto, ho avuto la sensazione di essere visto’. E questo è nostro dovere. Se concordiamo sulla diagnosi, allora avremo tutte le discussioni possibili sulle misure, a patto di rispettare la soglia. Questa è esattamente la strategia del governo. Quindi, è un rischio? Sì, è un rischio per il Primo Ministro. Beh, la supererà, non è questo il punto. È un rischio per il governo? Ci sarà sempre un governo. Ma il rischio massimo è non fare nulla in una situazione come questa”.