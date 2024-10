B&B Hotel apre la sua prima struttura in Sardegna a Sassari, comfort e servizi smart

Roma, 17 ott. (Adnkronos/Labitalia) - B&B Hotels, catena internazionale con oltre 850 hotel in Europa, inaugura la sua prima struttura in Sardegna con l’apertura del B&B Hotel Sassari. E' situato in una posizione strategica: in prossimità della stazione ferroviaria, a 10 mi...

Roma, 17 ott. (Adnkronos/Labitalia) – B&B Hotels, catena internazionale con oltre 850 hotel in Europa, inaugura la sua prima struttura in Sardegna con l’apertura del B&B Hotel Sassari. E' situato in una posizione strategica: in prossimità della stazione ferroviaria, a 10 minuti a piedi dal centro, a 20 minuti in macchina dalle spiagge del nord, dall’aeroporto di Alghero e da Porto Torres, snodo turistico fondamentale per l'attracco e la partenza dei traghetti. Soggiornando in questo nuovo hotel del Gruppo B&B Hotels, oltre alla famosa Cattedrale di San Nicola, sarà possibile visitare piazza d'Italia, cuore pulsante della città, la Fontana del Rosello, simbolo di Sassari, e i Giardini Pubblici del capoluogo. Per gli appassionati d’arte, una visita al Teatro Civico e al Museo Sanna è sicuramente irrinunciabile. Il capoluogo sardo è infatti una città unica per la sua storia e punto di partenza perfetto per andare alla scoperta dei suoi bellissimi paesaggi, con un patrimonio ambientale e storico.

L’hotel nasce da un concetto di design con elevata attenzione al mantenimento della tradizione locale, con texture che evocano l’eleganza rustica dell’isola. La fusione di toni caldi e freddi, evocano il blu del mare e le intense sfumature della terra rossa incontaminata: una tonalità profonda, calda e terrosa che richiama la matericità dell’artigianato locale. Questa scelta regala un eco di un'autenticità che celebra la tradizione e la bellezza dell'isola.

“Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto una nuova regione italiana e aver inaugurato la prima struttura nella meravigliosa Sardegna. Con il B&B Hotel Sassari confermiamo il desiderio di voler prestare particolare attenzione al sud e alle isole dove cercheremo di essere sempre più capillari e presenti con un’offerta di qualità superiore e accessibile”, afferma Liliana Comitini, presidente e ad di B&B Hotels Italia, Slovenia e Ungheria. “L’apertura di Sassari rafforza ulteriormente anche la collaborazione di B&B Hotels con il Gruppo Bper che rappresenta per noi un partner fondamentale per i nostri obiettivi di crescita e sviluppo immobiliare sul territorio Italiano”, aggiunge.

Commenta Daniele Martignetti, responsabile Direzione Real Estate di Bper: “Siamo felici di aver finalizzato un nuovo contratto di locazione con la catena alberghiera B&B Hotels, la seconda operazione, dopo Modena, nell'ambito della gestione attiva del nostro portafoglio immobiliare. L'immobile è stato oggetto di un importante lavoro di riposizionamento con una conversione in un hotel, destinazione che riteniamo molto importante per lo sviluppo di Sassari. Inoltre, nelle vicinanze della struttura, è in fase di completamento l'attività di riposizionamento del centro commerciale Tanit (sempre parte del portafoglio immobiliare del gruppo) a conferma della volontà della Banca di contribuire – in questo caso attraverso l'immobiliare – a rivitalizzare aree e quartieri".

Il B&B Hotel Sassari dispone di 75 camere in tipologia doppia, matrimoniale, tripla, quadrupla, accessibili a tutti. Ciascuna camera è arredata con uno stile essenziale e di design, offrendo il massimo comfort sia per chi viaggia per affari, che per chi è in cerca di svago. Ogni camera è dotata di Wi-Fi gratuito da 300 Mb/s e Smart Tv con Chromecast che consente di collegare i propri devices allo schermo.

La struttura, oltre ad essere Pet friendly, offre tutti i comfort per una vacanza perfetta: nella hall è a disposizione un pratico B&B Shop dove trovare una vasta scelta di bevande, snack dolci e salati e gelati; dalle 7:00 alle 10:00 una variegata colazione 'Better than a brunch' a buffet, con proposte dolci e salate e opzioni gluten free; parcheggio coperto a pagamento. In esclusiva per i clienti B&me, il programma internazionale e gratuito del Gruppo, il B&B Hotel Sassari è prenotabile per i prossimi 3 mesi a partire da 50 euro solo su bbhotels.com.