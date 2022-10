B&B Hotels sbarca a Venezia e dà il via a un nuovo cantiere

Milano, 19 ott. (askanews) – Con un investimento diretto di oltre 70 milioni di euro, la catena B&B Hotels Italia sbarca in laguna: nel corso di un incontro a Milano è stato infatti annunciato il via definitivo ai lavori del B&B Hotel Venezia che sorgerà al Tronchetto: struttura – certificata LEED – che si svilupperà per 406 camere, aree ristoranti, sale meeting, ampia area verde esterna con solarium e piscine, e parcheggio sotterraneo da 226 posti.

“La struttura di Venezia conferma la filosofia del gruppo ‘only for everyone’ – spiega Valerio Duchini, ceo e presidente di B&B Hotels Italia – Le 406 camere, infatti, saranno dedicate sia ai visitatori business, sia ai viaggiatori leisure, ai viaggiatori individuali, a gruppi sia business sia leisure. Inoltre proporrà un’offerta globale, perché non metterà a disposizione solo il classico pernottamento con prima colazione, ma ci sarà anche la proposta ristorativa fatta da un bistrot, da un ristorante ‘à la carte’, e anche da un roof top bar dove le persone potranno tranquillamente divertirsi”.

Quella di Venezia sarà la seconda struttura più ampia di B&B Hotels Group – a cui fanno capo circa 650 hotel in 14 Paesi – e la più grande in Italia dove il gruppo è presente con 58 hotel, più altri due che saranno aperti entro fine 2022; e altri 8 entro il 2023.

Ma l’apertura di Venezia, prevista per luglio 2024, segna anche uno snodo importante per l’evoluzione turistica della città lagunare e, per il gruppo alberghiero, un successo fondamentale nel cogliere le migliori opportunità di crescita e investimento. “Vuol dir aprire l’ultimo hotel che è possibile avviare a Venezia – spiega Duchini – poiché la municipalità veneziana ha bloccato tutte le licenze. Quindi questo sarà l’ultimo hotel che può essere aperto da zero. Sarà una costruzione che parte da un greenfield”.

Con il controllo diretto di tutte le strutture della catena, il gruppo francese B&B Hotels – controllato per il 70 % da Goldman Sachs – è impegnato in percorso di crescita in forte accelerazione con 130 aperture nell’ultimo anno e un fatturato globale che da 500 milioni passerà nel 2022 a circa 1 miliardo.

B&B Hotels Italia a sua volta ha chiuso il 2021 con 60 milioni di fatturato; e i primi dati del 2022 indicano una crescita molto spinta rispetto ai risultati pre-covid. “L’apertura dell’hotel a Venezia rappresenta un fiore all’occhiello – conclude il presidente e ceo di B&B Hotels Italia – Essere presenti a Venezia è must per la catena. E farà sicuramente bene anche agli investimenti futuri attraendo ancora di più anche i possibili investitori che vorranno entrare a far parte del mondo B&B Hotels”.

L’operazione che porta alla nascita del B&B Hotel Venezia si è concretizzata con il supporto di Blue sgr attraverso il Fondo Lagune Pasithea, fondo chiuso di investimento immobiliare, promosso da Batipart Immo Europe, che ha finalizzato l’acquisizione del terreno di circa 13.000 metri quadrati.