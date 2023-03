Bce, Bonomi (Confindustria): bene Visco, spingere tassi rischioso

Roma, 9 mar. (askanews) – Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi condivide i richiami alla prudenza sui rialzi dei tassi della Bce, ripetutamente lanciati dal governatore della banca d’Italia, Ingnazio Visco. “Condivido il monito del governatore Visco. L’ho sempre detto: un aumento dei tassi fino al 3% era condivisibile, andare oltre secondo me ci si mette a rischio. Perché l’idea di contenere una inflazione, e l’inflazione europea è diversa da quella americana, solo tramite l’intervento sui tassi rischia di far passare dal contrasto all’inflazione alla recessione. E quindi – ha detto a margine degli incontri all’Anci a Roma – secondo me si deve fare qualche riflessione maggiore”.