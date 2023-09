Bce: con fine acquisti spread Italia e Spagna cresciuti più di altri**

Roma, 28 set - (Adnkronos) - "I differenziali sulle obbligazioni sovrane dell’area dell’euro sono aumentati solo in misura modesta, nonostante l’indebolimento delle prospettive economiche e l’interruzione dei reinvestimenti nell’ambito del PAA". Lo segnala la ...

Roma, 28 set – (Adnkronos) – "I differenziali sulle obbligazioni sovrane dell’area dell’euro sono aumentati solo in misura modesta, nonostante l’indebolimento delle prospettive economiche e l’interruzione dei reinvestimenti nell’ambito del PAA". Lo segnala la Bce nel suo Bollettino Economico osservando come gli spread fra i titoli di Stato dei diversi paesi "sono aumentati in modo disomogeneo: i differenziali italiani e spagnoli hanno registrato gli incrementi maggiori, rispettivamente pari a 20 e 15 punti base".

Nel complesso, si sottolinea, "i mercati dei titoli di Stato hanno mostrato capacità di tenuta non solo rispetto al deterioramento delle prospettive macroeconomiche, ma anche alla minore presenza dell’Eurosistema sul mercato. L’assenza di significative pressioni al rialzo sui differenziali, nonostante l’interruzione dei reinvestimenti nell’ambito del PAA a partire da luglio e il consueto minimo che le condizioni di liquidità registrano nei mesi estivi, suggerisce che gli investitori privati stiano continuando ad assorbire le obbligazioni non più acquistate dall’Eurosistema senza gravi difficoltà".