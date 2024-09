Bce: Consiglio taglia di 25 punti tasso sui depositi

Roma, 12 set. - (Adnkronos) - Come previsto la Bce continua nel suo percorso di allentamento della politica monetaria: infatti il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale. Annunciando la decisione la Banca Centrale Eur...

Roma, 12 set. – (Adnkronos) – Come previsto la Bce continua nel suo percorso di allentamento della politica monetaria: infatti il Consiglio direttivo ha deciso oggi di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale. Annunciando la decisione la Banca Centrale Europea spiega come avendo valutato gli ultimi dati "delle prospettive di inflazione, della dinamica dell’inflazione di fondo e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, è ora opportuno compiere un altro passo nella moderazione del grado di restrizione della politica monetaria".

Quanto agli altri tassi. la Bce ricorda che "come annunciato lo scorso 13 marzo, saranno introdotte alcune modifiche all’assetto operativo per l’attuazione della politica monetaria a partire dal 18 settembre. In particolare, il differenziale tra il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e il tasso sui depositi presso la banca centrale sarà fissato a 15 punti base. Il differenziale tra il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginali e quello sulle operazioni di rifinanziamento principali rimarrà invariato a 25 punti base". Pertanto, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale sarà ridotto al 3,50% mentre i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 3,65% e al 3,90%.