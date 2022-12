Home > Video > Bce, Crosetto: da Lagarde sarebbe stata opportuna più attenzione Bce, Crosetto: da Lagarde sarebbe stata opportuna più attenzione

Roma, 16 dic. (askanews) – “Non è una polemica con Lagarde, è una constatazione. Noi stiamo intervenendo per un problema inflattivo pesante in Ue, che deriva dall’aumento del costo dell’energia, ha un’origine diversa dall’inflazione Usa, per cui è comprensibile un intervento dello 0,5% che i mercati avevano dato per scontato, incomprensibile è che durante l’annuncio di quell’incremento dello 0,5 parli di altri 0,5 di aumento in futuro, di fatto si è scatenata una reazione sui mercati, un po’ più di attenzione forse sarebbe stata opportuna”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo al decennale di Fratelli d’Italia.

