Bce: Damiani (Fi), 'aumento tassi strada sbagliata, così si rischia di andare a sbattere'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Desta preoccupazione la decisione, annunciata dalla presidente della Bce Lagarde, di proseguire sulla strada dell’aumento dei tassi d’interesse. Una scelta che rischia di avere conseguenze gravi sui cittadini. Non possiamo permettere che le conseguenze della crisi finiscano per essere scaricate totalmente su famiglie, imprese e banche, già adesso oberate di richieste di passaggio dal tasso variabile al fisso o di surroghe". Lo dichiara il senatore Dario Damiani, capogruppo di Forza Italia in Commissione bilancio.

"È impensabile impedire agli imprenditori in affanno di poter avere accesso al credito, così come non si può far indebitare ulteriormente milioni di coppie e di giovani che hanno acquistato una casa e hanno difficoltà con le rate del mutuo. Una strada sbagliata che rischia di portarci a sbattere. Occorre mettere a disposizione e potenziare tutti gli strumenti di sostegno idonei, come già fatto con lo switch automatico, non tralasciando alcun intervento che possa dare sollievo concreto ai mutuatari", conclude.