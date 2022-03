Roma, 10 mar. – (Adnkronos) – Per l'economia dell'Eurozona "la Russia è importante per l'energia e le materie prime mentre l'esposizione del settore finanziario dell'Eurozona non è molto rilevante. Queste tensioni non sono paragonabili a quanto successo allo scoppio della pandemia". Lo spiega il vicepresidente della Bce Luis de Guindos intervenendo nella conferenza stampa post-Consiglio direttivo.