**Bce: fonti Mef, nessuna candidatura Cipollone per board**

Bruxelles, 14 lug. – (Adnkronos) – L’Italia "non ha presentato nessuna candidatura ufficiale di Piero Cipollone" per sostituire Fabio Panetta nel comitato esecutivo della Bce. Lo dicono fonti del Mef, a proposito di quanto scritto dalla Frankfurter Allegemeine Zeitung. Peraltro, viene osservato, il ministro Giancarlo Giorgetti ieri non era all’Eurogruppo a Bruxelles, perché impegnato al Consiglio supremo di Difesa a Roma.