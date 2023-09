Bce: Gusmeroli (Lega), 'basta aumenti dei tassi di interesse, frenano la crescita'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Un ulteriore rialzo dei tassi non può che essere negativo per la crescita economica che infatti sta frenando sia in Europa sia in Italia. Continuare a mantenere un livello alto dei tassi di interesse penalizza le imprese per il caro finanziamento e le famigli...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Un ulteriore rialzo dei tassi non può che essere negativo per la crescita economica che infatti sta frenando sia in Europa sia in Italia. Continuare a mantenere un livello alto dei tassi di interesse penalizza le imprese per il caro finanziamento e le famiglie per il caro mutui". Così il deputato Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera dei deputati e responsabile fisco della Lega.