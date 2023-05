**Bce: in Eurozona prospettive stabilità finanziaria restano fragili**

Francoforte, 31 mag. – (Adnkronos) – "Le prospettive per la stabilità finanziaria dell'area dell'euro rimangono fragili, nel contesto delle recenti tensioni bancarie al di fuori dell'unione monetaria". lo sottolinea la Bce nel Rapporto sulla Stabilità Finanziaria di maggio, appena diffuso, in cui si riconosce come "le condizioni finanziarie più rigide" frutto anche dei rialzi dei tassi decisi dall'Eurotower "mettono alla prova la resilienza di famiglie, imprese, governi e mercati immobiliari".

I mercati finanziari poi – continua la review – "sono vulnerabili ad aggiustamenti disordinati, date le vulnerabilità dei fondi di investimento, le valutazioni eccessive, l'elevata volatilità e la bassa liquidità". In questo contesto "le banche dell'area dell'euro sono solide" anche a fronte "delle recenti tensioni al di fuori dell'area dell'euro, ma i maggiori costi di finanziamento e la minore qualità degli attivi potrebbero pesare sulla redditività".