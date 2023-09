Bce: in nuove proiezioni rialza stima inflazione a 5,6% in 2023 e 3,2% in 2024**

**Bce: in nuove proiezioni rialza stima inflazione a 5,6% in 2023 e 3,2% in 2...

Roma, 14 set. -(Adnkronos) – Se il consiglio direttivo della Bce ha deciso di rialzare ancora i tassi di 25 punti è anche per la revisione dell'andamento dell'inflazione nelle proiezioni macroeconomiche formulate dallo staff dell'Eurotower: le nuove stime di settembre indicano infatti un tasso di inflazione pari in media al 5,6% nel 2023, al 3,2% nel 2024 e al 2,1% nel 2025, per effetto di una revisione al rialzo per il 2023 e il 2024 e al ribasso per il 2025. "La correzione al rialzo – spiega la Bce . riflette principalmente l’evoluzione più sostenuta dei prezzi dell’energia. Le pressioni di fondo sui prezzi restano elevate, sebbene la maggior parte degli indicatori abbia iniziato a ridursi. Gli esperti della BCE hanno lievemente rivisto al ribasso le proiezioni dell’inflazione al netto della componente energetica e alimentare, che si collocherebbe in media al 5,1% nel 2023, al 2,9% nel 2024 e al 2,2% nel 2025".