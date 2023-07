Bce: in secondo trim. -42% domanda prestiti imprese, crolla a minimi da 2003**

Roma, 25 lug. – (Adnkronos) – Nell'Eurozona la domanda netta di prestiti da parte delle imprese è scesa notevolmente anche nel secondo trimestre del 2023 (-42%, dopo il -38% del trimestre precedente): lo segnala la Bce nel rapporto trimestrale sul credito bancario, osservando come i livelli toccati fra aprile e giugno siano i minimi storici dall'inizio dell'indagine nel 2003. L'Eurotower parla di un calo sostanzialmente più forte di quanto previsto dalle banche nel trimestre precedente e provocato dall'effetto 'freno' provocato sulla domanda di prestiti e sulla crescita economica dall'aumento dei tassi di interesse . A frenare la domanda di prestiti anche l'attività di fusioni e acquisizioni e il finanziamento interno disponibile legato agli utili registrati dalle aziende. In particolare a segnare il record è il calo della domanda di prestiti delle PMI (-40%) mentre con -34% il calo per le grandi imprese è rimasto leggermente al di sopra del crollo registrato durante la crisi finanziaria globale. Inoltre, il calo netto della domanda è stato il più forte nella storia dell'indagine per i prestiti a lungo termine (-46%), mentre la domanda di prestiti a breve termine è diminuita in misura minore (-22%) ma comunque vicina al minimo storico della crisi finanziaria globale. Nel terzo trimestre del 2023 le banche si attendono un'ulteriore diminuzione netta della domanda di prestiti alle imprese, ma molto più contenuta rispetto al secondo trimestre (percentuale netta pari a -6%).