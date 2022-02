Bce: Inflazione elevata a breve e poi in calo, ma restano incertezze**

Roma, 17 feb. – (Adnkronos) – "E' probabile che l'inflazione si mantenga nel breve periodo elevata più a lungo rispetto alle precedenti attese, per poi ridursi nel corso del prossimo anno". Lo scrive la Bce nel Bollettino Economico appena diffuso osservando come "la maggior parte delle misure dell’inflazione di fondo sono aumentate negli ultimi mesi, sebbene il ruolo dei fattori temporanei connessi alla pandemia implichi che la persistenza di tali aumenti resti incerta".

"Nell’area dell’euro e negli Stati Uniti le voci interessate da strozzature dal lato dell’offerta e dalla riapertura dell’economia sono fattori determinanti dell’inflazione al netto dei beni alimentari ed energetici" continua l'Eurotower che ricorda come "le misure delle aspettative di inflazione a più lungo termine ricavate dai mercati si sono mantenute sostanzialmente stabili, su tassi appena inferiori al 2 per cento". Le ultime indagini poi – si aggiunge – mantengono le aspettative "intorno al 2 per cento".

La Bce si attende comunque una "moderazione nella dinamica dei prezzi dell’energia nel corso del 2022" mentre dovrebbero anche "attenuarsi le pressioni sui prezzi dovute alle strozzature dal lato dell’offerta a livello mondiale". Considerando il fatto poi che nonostante il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro "la dinamica salariale resti nel complesso contenuta" a Francoforte si ritiene che "l’inflazione complessiva si stabilizzi in maniera durevole sull’obiettivo del 2 per cento definito dalla Bce".