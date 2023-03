Bce: Lagarde, '3-4 membri Consiglio contrari a rialzo da 50 punti'**

Roma, 16 mar. - (Adnkronos) - La decisione della Bce di rialzare i tassi di 50 punti "è stata presa a tempo di record da una maggioranza molto ampia: 3-4 membri non hanno sostenuto questa scelta, ma non perché erano contrari in principio, ma perché forse volevano prendere p...

Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – La decisione della Bce di rialzare i tassi di 50 punti "è stata presa a tempo di record da una maggioranza molto ampia: 3-4 membri non hanno sostenuto questa scelta, ma non perché erano contrari in principio, ma perché forse volevano prendere più tempo per vedere come si evolveva la situazione".Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa dopo la riunione di marzo del Consiglio Direttivo. La Lagarde precisa che "nessuna altra opzione" se non quella di un rialzo da 50 punti è stata sottoposta dal Comitato esecutivo della Bce.