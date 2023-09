Bce: Lagarde, con nuovo rialzo non abbiamo toccato 'picco' dei tassi

Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Come emerge dalla dichiarazione conclusiva del Consiglio direttivo che ha deciso un rialzo dei tassi per 25 punti, ora "il focus si sposta sulla durata" di mantenimento di questo livello "ma non possiamo dire che abbiamo toccato il 'picco' dei t...

Roma, 14 set. – (Adnkronos) – Come emerge dalla dichiarazione conclusiva del Consiglio direttivo che ha deciso un rialzo dei tassi per 25 punti, ora "il focus si sposta sulla durata" di mantenimento di questo livello "ma non possiamo dire che abbiamo toccato il 'picco' dei tassi". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa.