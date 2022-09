Roma, 8 set. -(Adnkronos) – Nello scenario di base della Bce "non prevediamo una crescita negativa in 2023": il segno meno è previsto "solo nello scenario estremo con lo stop a tutte le importazioni di gas, con razionamenti in tutta Europa e nessuna compensazione o forniture alternative".

Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde incontrando la stampa dopo la riunione del Consiglio direttivo.