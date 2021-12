Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – Per via dell'aumento "significativo" dei prezzi energetici e delle carenze – di materiali e manodopera – registrate in diversi settori "l'inflazione resterà elevata nel breve termine ma si attenuerà" nel corso del 2022 e la Bce ritiene che "resterà sotto il 2% nel suo orizzonte di proiezione".

Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde incontrando la stampa dopo l'ultima riunione del 2021 del Consiglio direttivo.