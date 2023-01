Bce: Lagarde, 'inflazione ancora troppo alta, avanti con rialzi tassi'

Roma, 19 gen.

– (Adnkronos) – "Nonostante "le notizie più positive arrivate nelle ultime settimane l'inflazione ha numeri ancora troppo alti: alla Bce valutiamo tutti gli elementi che la compongono ma da qualunque parte la si guardi resta troppo elevata. Restiamo determinati a riportarla al 2% in maniera ordinata, abbiamo già alzato i nostri tassi del 2,50 e rimarremo su questo percorso fino a quando a non sarà scesa". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde intervenendo a un dibattito al World Economic Forum di Davos, riconoscendo che "non vediamo un disancoraggio delle aspettative, ma non possiamo rischiare".