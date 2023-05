Bce: Lagarde, 'nessuno ha proposto di non rialzare tassi'**

Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - Sul fronte dei tassi "negli ultimi 9 mesi abbiamo fatto molta strada e continuiamo questo processo, non siamo ancora arrivati" alla destinazione, "non pensiamo a una pausa ma sull'esatto livello" dei prossimi aumenti è ancora presto per pa...

Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Sul fronte dei tassi "negli ultimi 9 mesi abbiamo fatto molta strada e continuiamo questo processo, non siamo ancora arrivati" alla destinazione, "non pensiamo a una pausa ma sull'esatto livello" dei prossimi aumenti è ancora presto per parlarne: "non ho un numero magico" su quale sia il livello sufficientemente restrittivo. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nella conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio. Nella discussione, aggiunge, "c'è stata una varietà di opinioni: alcuni erano favorevoli a un aumento da 50 punti, altri a uno da 25. Nessuno invece ha proposto lo zero". In questo processo – ha chiosato – "non conta la destinazione ma il viaggio".