Bce: Lagarde, niente pause, probabile nuovo rialzo tassi a luglio**

Roma, 15 giu. – (Adnkronos) – "E' probabile che continueremo con i rialzi dei tassi a luglio: non siamo ancora arrivati a destinazione abbiamo ancora strada da fare". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde, in conferenza stampa dopo riunione di giugno del Consiglio direttivo. "Non pensiamo a una pausa" aggiunge.