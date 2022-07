Bce: Lagarde su crisi Italia, 'non prendiamo posizioni su questioni politiche'**

Roma, 21 lug. -(Adnkronos) – "La Bce non prende posizione su questioni politiche che spettano ai processi democratici dei singoli paesi, come quello che ha citato". Così, continuando a non pronunciare la parola 'Italia', la presidente della Bce Christine Lagarde, risponde a una giornalista italiana, che chiedeva un commento sulla crisi aperta dalle dimissioni di Mario Draghi.

Quanto alle tensioni sui Btp, già emerse nella giornata odierna, la Lagarde ricorda che "differenze nei finanziamenti possono emergere legittimamente come abbiamo già visto in passato".8