Roma, 8 set. -(Adnkronos) – "Lo zero non è un tasso neutrale, ma non lo è ancora neppure quello dove siamo adesso. Serviranno ancora rialzi in numerosi meeting" del Consiglio direttivo, "ma stiamo andando in quella direzione". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde incontrando la stampa , osservando come sull'inflazione "non ci siamo ancora, abbiamo ancora strada da fare".