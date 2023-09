Bce: Lupi, 'serve sostegno a crescita e non aumento tassi che penalizza famiglie e imprese'

Roma, 15 set. (Adnkronos) - "L’aumento dei tassi deciso dalla Bce, il decimo consecutivo da luglio dello scorso anno, penalizza le famiglie e le imprese italiane. E’ una decisione che non convince e sulla quale non c’è stata unanimità. In questa fase l’aume...

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "L’aumento dei tassi deciso dalla Bce, il decimo consecutivo da luglio dello scorso anno, penalizza le famiglie e le imprese italiane. E’ una decisione che non convince e sulla quale non c’è stata unanimità. In questa fase l’aumento dei tassi non rappresenta un freno all’inflazione, ma rischia di rallentare ancora di più la ripresa e la crescita, già molto lente. Sono necessarie misure europee concrete per rilanciare la crescita e impedire che questo ennesimo aumento dei tassi porti a una stagnazione o, peggio, a una recessione della zona euro". Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.