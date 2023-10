La BCE ha optato per una pausa nei rialzi dei tassi, mantenendoli fermi al 4,50%. Questa decisione è giustificata dalla conferma delle previsioni di inflazione a medio termine di Francoforte, nonostante un calo dell’inflazione a settembre.

Presidente Bce: “Ora dobbiamo stare fermi, siamo in pausa”

La BCE aveva annunciato a gennaio che avrebbe mantenuto questa politica, la Banca manterrà tassi restrittivi se necessario, basandosi su dati economici, inflazione di fondo e trasmissione della politica monetaria.

L’inflazione è scesa a settembre ma rimane elevata, con previsioni a medio termine invariate. Le pressioni sui prezzi continuano, ma l’inflazione è scesa principalmente a causa di effetti di base. Gli aumenti dei tassi passati hanno influenzato positivamente le condizioni finanziarie, riducendo l’inflazione. La presidente della BCE, Christine Lagarde, afferma che è prematuro discutere di un taglio dei tassi.

Bce: l’impegno per riportare l’inflazione al 2%

La Banca centrale europea (BCE) ha incrementato i tassi di interesse, fissando il tasso sui depositi al 4%, mentre i tassi di rifinanziamento principali e marginali rimangono rispettivamente al 4,5% e al 4,75%. La BCE s’impegnerà sul fronte dell’inflazione per riportarla al 2% a medio termine e garantire il corretto funzionamento della politica monetaria. Inoltre, il “Tpi” sarà utilizzato per preservare la trasmissione della politica monetaria. Questo aumento potrebbe indicare il raggiungimento del picco dei tassi di interesse. La BCE ha discusso dei requisiti di riserva minima e del futuro del programma di acquisti di titoli pandemici (Pepp) in una riunione separata. La BCE ha aumentato i tassi per combattere l’inflazione globale.