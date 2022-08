Bce: minute, segnali di flessione economia fino a 2023 ma niente recessione

Roma, 25 ago. – (Adnkronos) – Nella riunione di luglio del Consiglio direttivo della Bce "i membri hanno notato che vi sono segnali crescenti di una flessione dell'attività economica nell'area dell'euro che potrebbe estendersi fino al 2023": tuttavia "finora non vi sono indicazioni di una grave recessione nell'area dell'euro".

Lo si legge nelle minute della riunione appena diffuse dalla Bce che mostrano la preoccupazione per gli ultimi dati disponibili, in particolare per il manifatturiero con indicazioni "sui nuovi ordini e le aspettative delle imprese che hanno suggerito come questo indebolimento potrebbe continuare nei prossimi mesi" mentre "la fiducia dei consumatori è scesa al minimo storico" e "l'inflazione sta erodendo la ricchezza e i risparmi"