Bce: multa 6,3 mln a Goldman Sachs per informazioni errate fabbisogno capitale**

Roma, 15 mag. -(Adnkronos) – La Bce ha annunciato una sanzione da 6,63 milioni di euro nei confronti di Goldman Sachs Bank Europe per falsa dichiarazione del fabbisogno di capitale, violando le regole di segnalazione del rischio di credito. Nel 2019, 2020 e 2021, per otto trimestri consecutivi, scrive Francoforte, la banca ha riportato attività ponderate per il rischio di credito inferiori a quanto avrebbe dovuto. Ciò si è verificato perché la banca ha classificato erroneamente le esposizioni societarie e ha applicato loro una ponderazione del rischio inferiore rispetto a quanto prescritto dalle regole bancarie. Carenze nei controlli interni hanno impedito alla banca di rilevare tempestivamente tale errore. La banca ha segnalato alla BCE cifre calcolate in modo errato, impedendo quindi alla BCE di avere una visione completa del proprio profilo di rischio. I coefficienti patrimoniali – ricorda l'Eurotower – sono indicatori chiave della solidità patrimoniale di una banca e della sua capacità di assorbire le perdite e per questo la BCE ha classificato tale violazione come “grave”. La banca può tuttavia impugnare questa decisione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.