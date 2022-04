Bce: Panetta, 'in 2022 crescita solo per 'rimbalzo' Pil'**

Roma, 6 apr. -(Adnkronos) – "La crescita nel 2022 deriverà principalmente dall’effetto meccanico del rimbalzo del PIL dal suo livello minimo", mentre "la variazione del reddito nei prossimi trimestri sarà invece assai bassa, e potrebbe risultare negativa a causa dell’impatto della guerra, che potrebbe determinare conseguenze durature".

Lo ha affermato Fabio Panetta, membro del Comitato Esecutivo della Bce, nel discorso per il conferimento della Laurea honoris causa in Giurisprudenza dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale. Panetta ha osservato come i rincari in atto "si stanno ripercuotendo sui consumatori, erodendo il loro reddito reale e comprimendo la domanda. Ne risentiranno soprattutto i nuclei familiari a basso reddito, per i quali i beni alimentari ed energetici assorbono una quota elevata delle entrate.

Gli indicatori economici di anticipo segnalano che questa distruzione di domanda è già in atto".