Bce: per banche finora perdite basse ma potrebbero emergere più avanti**

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – "Le valutazioni di mercato delle banche dell'area dell'euro sono tornate ai livelli pre-pandemia" e "le perdite bancarie sono rimaste basse" anche se ricadute negative legate alla pandemia "potrebbero richiedere tempo per concretizzarsi". Lo scrive la Bce nella Financial Stability Review appena pubblicata, in cui si segnala come "la bassa efficienza dei costi e l'eccesso di capacità rimangono sfide strutturali fondamentali per la redditività delle banche dell'area dell'euro".