Bce: rialza tassi di 50 punti, primo aumento dal 2011

Roma, 21 lug. – (Adnkronos) – Sorprendendo, ma non troppo, i mercati il Consiglio Direttivo della Bce ha deciso il primo rialzo dei tassi dal 2011 con un aumento di 50 punti (contro i 25 previsti fino a pochi giorni fa) per i tre tassi di interesse di riferimento, nel quadro di "misure fondamentali per assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine".

Il Consiglio direttivo – si spiega – ha infatti "ritenuto opportuno adottare un primo intervento più ampio nella normalizzazione dei tassi di riferimento rispetto a quanto segnalato nella riunione precedente", una "decisione che si basa sulla valutazione aggiornata del Consiglio direttivo sui rischi di inflazione" anche nell'ottica di una "efficace trasmissione della politica monetaria".