Bce: Romano (Nm), 'ennesimo rialzo tassi manovra criminale che toglie speranza'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – "E ci risiamo: insensibile a tutti gli appelli e ai dati relativi ai livelli di indebitamento e di sofferenza di piccole e medie imprese e di nuclei familiari, la Bce prosegue nel suo percorso con l’ennesimo rialzo dei tassi. Una manovra criminale che, nella vita di tutti i giorni, significa per milioni di persone aumento dei mutui, del costo del denaro, riduzione dei consumi, paralisi dell’economia, della produttività e degli investimenti. Il tessuto economico del nostro Paese, a differenza di altri, è fatto non di grandi gruppi ma di piccole e medie imprese che nella stragrande maggioranza dei casi sono imprese familiari che non hanno la capacità di assorbire l’aumento dei tassi senza fare ricorso ad ulteriori debiti". Lo dichiara Saverio Romano, deputato e coordinatore politico di Noi Moderati.

"Proprio per questo Noi Moderati chiede un intervento risoluto del governo affinché si cambi strategia e visione. Si rende necessaria inoltre una forte azione di protesta nei confronti della Bce che rivela ancora una volta inadeguatezza e grande insensibilità politica e sociale", conclude.