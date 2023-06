Bce, Schlein: governo Meloni campione di scaricabarile

Bruxelles, 28 giu. (askanews) – “Io mi ero già espressa a Rapallo dai giovani di Confindustria qualche giorno fa auspicando che si fermasse l’aumento dei tassi. Non è andata così. Bisogna tenere conto degli impatti economici e sociali di quell’aumento dei tassi, pensate ai mutui delle persone e alle difficoltà delle imprese. Però è curioso che questo governo, campione di scaricabarile, se la prende con un ennesimo caproespiatorio, oggi la Bce domani chissà chi, anziché fare tutto il necessario per ridare potere di acquisto alle persone, per sostenere le imprese nell’accesso al credito”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in un punto stampa a Bruxelles.