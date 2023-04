Bce: televoto Ambrosetti, 'operato positivo solo per 26,4%'

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) - I rappresentanti della business community partecipanti alla 34esima edizione del Workshop 'Lo Scenario dell’Economia e della Finanza' organizzato da The European House - Ambrosetti, si sono espressi con un televoto sulle sfide attuali per l&rsqu...

Cernobbio (Como), 1 apr. (Adnkronos) – I rappresentanti della business community partecipanti alla 34esima edizione del Workshop 'Lo Scenario dell’Economia e della Finanza' organizzato da The European House – Ambrosetti, si sono espressi con un televoto sulle sfide attuali per l’Europa. Alla domanda sulla fiducia nelle istituzioni europee alla luce della gestione della guerra in Ucraina, il 51,3% ha risposto che "è cresciuta". Per il 27,6% è "rimasta invariata", mentre per il 21,1% è "diminuita".

Sul rafforzamento o indebolimento dell’Unione Europea nei prossimi anni, il 39,3% ha risposto che "l’Ue ricopre un ruolo di secondo piano rispetto ad altri attori mondiali (Usa, Cina, ecc.)". Mentre il 37,1% ritiene che l’Ue "sarà più forte", mentre sulla politica monetaria della Bce a fronte dei rialzi dell’inflazione, il 41,3% dei partecipanti ritiene che sia stata "eccessivamente restrittiva", mentre per il 40% "è stata rapida, ma non ha non ha ancora prodotto gli effetti attesi". Per il 13,8% "deve continuare in questa direzione per un periodo prolungato".

Per quanto riguarda l’operato della Bce, il 47,3% lo ritiene "appena sufficiente" e solo il 26,4% lo ritiene "positivo" (con un crollo rispetto al 2022 quando il giudizio positivo era del 45,7%). Il 17,6% ritiene l’operato "negativo" (nel 2022 era il 7,1%). E c’è una percentuale del 7,7% che giudica l’operato "molto negativo" (nel 2022 era l'1,4%).