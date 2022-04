Bce: tiene tassi fermi, in terzo trim. stop acquisti

Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – Nonostante le pressioni legate all'andamento dell'inflazione il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di mantenere ancora i tassi fermi mentre gli acquisti netti mensili nell'ambito dell'APP (il quantitative easing 'tradizionale') saranno pari a 40 miliardi di euro ad aprile, a 30 miliardi di euro a maggio e a 20 miliardi di euro a giugno.

E alla luce dei dati in arrivo il Consiglio si è "rafforzato" nella sua aspettativa che gli acquisti netti di attività nell'ambito dell'App dovrebbero essere conclusi nel terzo trimestre. Lo comunica l'Eurotower spiegando che "la calibrazione degli acquisti netti per il terzo trimestre dipenderà dai dati e rifletterà la valutazione in evoluzione delle prospettive del Consiglio direttivo."