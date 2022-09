Bce: Visco, 'su rialzo tassi opportuno muoversi gradualmente'

Roma, 30 set.- (Adnkronos) – Sui prossimi rialzi dei tassi che la Bce dovrà decidere "credo sia opportuno muoversi gradualmente", anzi "non credo sia opportuno legarci le mani con incrementi straordinari o straordinariamente elevati, magari rifacendoci a esperienze di paesi diversi" per tipo di economia.

Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un intervento organizzato dalla Florence School of Banking and Finance, riconoscendo che l'andamento e il target di questi rialzi è una "questione complicata". Anche perché , sottolinea, visto il ritardo nelle ricadute delle mosse di politica monetaria "abbiamo il rischio che, alzando i tassi, abbiamo un effetto sul prodotto e non sull'inflazione". "Per questo in Consiglio abbiamo deciso di avere un approccio 'meeting by meeting' e 'data dependent'", ricorda.