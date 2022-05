Be-Readi Alps, a Vienna tappa finale il 5 maggio

Venezia, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Be-Readi Alps giunge alla sua tappa finale. Il progetto, che ha riscontrato un grande successo, si concluderà con la conferenza del 5 maggio a Vienna durante il quale verrà assegnato un premio all’aziende mature che hanno intrapreso un percorso per innovarsi e continuare ad essere competitive.

Durante la giornata di lavori alcuni esperti provenienti da diversi Paesi presenteranno il progetto Be-Readi Alps e discuteranno su come supportare al meglio le aziende mature nell'iniziare una seconda vita e diventare più innovative.

I partner Be-Readi Alps assegneranno, poi, il premio Be-Readi Alps per il miglior viaggio Be-Readi e presenteranno il vincitore alpino nel corso della conferenza finale del progetto il 5 maggio 2022 a Vienna.

La giuria composta da Veneto Innovazione, Aws , Sat, risingSud hanno esaminato i journey agreement di tutte le imprese coinvolte nel corso dell’implementazione del progetto e ha decretato le cinque migliori aziende sulla base di: coinvolgimento nel progetto Be-readi (partecipazione a eventi, webinar, matching ecc.); punti focali digitalizzazione, internazionalizzazione, innovazione, finanza alternativa; idea progettuale.

Fra i cinque finalisti è stato selezionato Longato Riccardo Srls – startup con sede a Rovigo. Ha realizzato un banco di test per ingranaggi in materiale polimerico con lo scopo di migliorare la conoscenza dei materiali per applicazioni tecniche.

Attualmente collabora con multinazionali che producono nuove plastiche tecniche e che necessitano di una convalida delle perfomances di tali plastiche nel momento in cui vengano impiegate nelle trasmissioni meccaniche leggere. Queste cinque aziende finaliste presenteranno durante la conferenza finale il loro percorso nell’ambito del progetto di Be-Readi Alps ed i partecipanti della conferenza finale voteranno l’impresa migliore che sarà premiata.