Beach volley: Elite 16, Menegatti-Gottardi in semifinale a Parigi

Parigi, 30 set. – (Adnkronos) – Prosegue nel migliore dei modi il percorso di Marta Menegatti e Valentina Gottardi nell’ Elite 16 di Parigi. Le azzurre hanno da poco confermato il successo ottenuto questa mattina negli ottavi contro le americane Julia Scoles e Betsi Flint, superando 2-0 (21-16, 21-18) le brasiliane Carolina Solberg Salgado e Barbara Seixas de Freitas. Vittoria più che meritata e convincente che proietta la coppia azzurra nella gara valevole l’accesso in finale. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21 contro Kristen Nuss e Taryn Kloth, team che è riuscito a superare le azzurre nella prima uscita della fase a gironi.

Nel tabellone maschile invece Paolo Nicolai e Samuele Cottafava si sono dovuti arrendere con il risultato di 2-0 (21-19, 21-15) nei quarti di finale ai cechi Ondrej Perusic e David Schweiner, vincitori a punteggio pieno della Pool B. Buono comunque il percorso degli azzurri nel torneo parigino; iniziato con due vittorie (Austria e Francia) e una sconfitta (Brasile), e il conseguente secondo posto nella Pool C, è poi passato per il bel successo ottenuto questa mattina nel primo turno a eliminazione diretta contro gli statunitensi Miles Partain e Andrew Benesh (coppia testa di serie numero uno del torneo che attualmente occupa il quarto posto nel ranking FIVB) superati 2-0 (21-17, 21-16). Quinto posto finale dunque per gli azzurri e buoni spunti in vista dei Campionati del Mondo in programma dal 6 al 15 ottobre in Messico (Tlaxcala, Huamantla e Apizaco).