Beach&Love 2021, Salvatore Russo: “Il digital marketing non è un’opzione, ma una necessità”

Salvatore Russo, brand builder ed esperto di content marketing, racconta a Notizie.it come si svolgerà l'edizione 2021 del Beach&Love.

Venerdì 23 luglio a Milano Marittima presso l’Attilio Beach Pleasure Club ritorna il Beach&Love, l’evento dedicato al marketing turistico realizzato da &love il cui founder è Salvatore Russo, brand builder ed esperto di content marketing. La settima edizione avrà un format tutto nuovo: in presenza e live streaming.

Quali sono le caratteristiche che contraddistinguono gli eventi &Love?

Le slide le puoi rivedere, gli appunti rileggere, ma l’esperienza ti rimane dentro. Tutti i nostri eventi hanno l’ambizione di coinvolgere il pubblico in esperienze significative: contenuti di valore, spettacolo, casi studio e ospiti autorevoli.

Gli argomenti degli eventi &Love sono il frutto di sondaggi e indagini di mercato dei nostri partner, tra cui Ipsos Italia, ONIM (Osservatorio Nazionale Influencer Marketing), The Fool, Diversity Lab e Storyfactory. Analizzando i dati, sviluppiamo interventi in grado di dare risposte concrete a esigenze specifiche del mercato. Alterniamo sul palco professionisti molto apprezzati nel mondo digital con personaggi della cultura, della scienza e dello spettacolo, in grado di aggiungere nuovi elementi da inserire nella visione di insieme.

La grande protagonista è la comunicazione. La strategia è il suo abito, il dress code cambia in base al contesto. Noi siamo i sarti, che modellano strategie di comunicazione che calzano perfettamente in base al mercato di riferimento: industria, turismo, food, sostenibilità ambientale, fashion e retail.

Beach&Love è alla sua settima edizione. Com’è nata l’idea di un evento incentrato sul marketing turistico?

Al Beach&Love spieghiamo quali strategie adottare online per portare clienti offline che poi condivideranno le loro emozioni online.

Così, all’infinito, come il moto perpetuo delle onde del mare. Questo produce ottimizzazione dei costi e delle risorse e la costruzione di una brand identity forte e capace di sostenere l’impatto con la concorrenza e le difficoltà del mercato.

Abbiamo scelto come location la spiaggia, è stata una bella sfida, ripagata con un grande successo di pubblico fin dalla prima edizione.

Quanto è importante il digital marketing per il turismo?

Per molti imprenditori il digital marketing è un’opzione, non una necessità. Questo va completamente controcorrente con ciò che il mercato vuole: le persone si informano online per poi comprare (anche) offline. Quindi, il digital marketing non è un’opzione, è una necessità già da un bel po’. L’emergenza sanitaria ha reso evidente questo aspetto. In realtà, molto prima del covid era già in atto un’emergenza turistica: la guerra del prezzo. Se non comunichi, se non crei valore aggiunto e questo valore non lo racconti con vecchi e nuovi media, l’unica cosa che puoi fare è abbassare i prezzi, a volte con conseguenze devastanti sull’intero ecosistema locale. La guerra del prezzo non ha mai un vincitore, ma solo perdenti, chi prima, chi dopo.

Quali strategie propone Beach&Love per rilanciare il settore turistico?

La comunicazione risolve crisi. Oggi è il Covid, domani un competitor con prezzi ottimi, dopodomani i clienti con gusti e abitudini totalmente nuovi. Una strategia di comunicazione ti permette di riqualificare costantemente il messaggio, adattandolo alle nuove esigenze. Quello che noi proponiamo è un metodo da applicare in ogni situazione: analisi del mercato, sondaggi con i clienti, neurobranding e azioni mirate, in sinergia tra online e offline.

Il programma di Beach&Love 2021

Mattina (dalle 10:00 alle 12:30)

Si parte con i sondaggi Ipsos Italia per comprendere e prevedere cosa gli italiani vogliono per le loro vacanze. Poi si analizzano i risultati di indagini di neuromarketing che rendono chiari i nostri comportamenti in base a determinati stimoli, questo ci permette di potenziare l’efficacia delle campagne marketing e aumentare la propensione alla spesa dei clienti.

Pomeriggio (dalle 15:00 alle 17:30)

Uniamo i puntini: sappiamo cosa dicono le persone, sappiamo anche come ragiona il loro cervello e che ricerche fanno online, abbiamo tutte le informazioni per sviluppare la nostra strategia marketing TOP per farci amare dal pubblico e dal direttore di banca. I casi studio presentati nel pomeriggio sono ottimi strumenti per rendere subito applicabili i concetti espressi la mattina.

Ci sono due modi per partecipare all’evento: