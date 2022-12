"Beate te", Serena Rossi e l'arcangelo nella commedia di Natale

Roma, 23 dic. (askanews) – Serena Rossi è la protagonista del film di Natale Sky “Beata te”, in cui l’arcangelo Gabriele in persona scende in terra per annunciarle una maternità inaspettata. La commedia colorata, brillante, dal 25 dicembre in prima assoluta su Sky Cinema e su Now, è scritta da Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi e diretta da Paola Randi. La protagonista è una 40enne single come tante, con un lavoro che la appassiona, le amiche, un ex che riappare all’improvviso, una mamma preoccupata per il suo futuro.

Quello che è strano è che da un giorno all’altro questo angelo-emissario che parla con l’accento argentino, interpretato da Fabio Balsamo, piomba in casa sua e la mette di fronte alla grande scelta: accettare di avere un figlio o no?

A proposito della pressione sociale che ancora oggi sentono le donne per quel che riguarda la maternità, Serena dice: “E’ una domanda che ci viene fatta, ci viene fatta, è inutile negarlo, come se avessimo l’obbligo ad un certo punto della nostra vita, entro i 40, di decidere di diventare mamma o no.

Tutti ti chiedono: ma allora lo fai? Quando lo fai? A me adesso mi chiedono: ma il secondo lo fai? Quindi non va bene se non fai il primo, non va bene se non fai il secondo. Sicuramente questa pressione un po’ si sente e questo film vuole anche sfatare un po’ questo mito, cioè dire, è vero che questa domanda viene fatta, ma bisogna anche essere liberi di poter decidere se volerla o meno questa cosa, o anche essere liberi, semplicemente, di non decidere”.

A proposito del suo personaggio l’attrice dice: “Mi piace perché è una donna estremamente anche reale, ed è bello anche il contraltare, lei che è così reale, il contraltare con una figura mitologica astratta, eterna, meravigliosa, straordinaria.. continua per due-tre ore”.

Questo arcangelo man mano si rivela un confidente, alleato, amico, un po’ strano ma provvidenziale. “Tantissimo mi piacerebbe avere un amico come lui: sempre pronto a sostenerti, a tirarti su di morale se serve, molto saggio, divertente, ironico.

Certo è pure scocciante perché.. tira fuori il meglio di te e non ti fa stare nella tua confort zone.. No, comunque sei una presenza anche un po’ invadente, un po’ ingombrante diciamo. Perde piume, ha i suoi pro e i suoi contro. Lo devi scendere a fare la pipì due volte al giorno, un cane praticamente”.