Beatrice di York è incinta: primo bebè in arrivo per lei ed Edoardo Mapelli Mozzi

Beatrice di York è incinta del suo primo figlio: lei ed Edoardo Mapelli Mozzi diventeranno genitori in autunno.

Beatrice di York e suo marito – l’imprenditore multimilionario Edoardo Mapelli Mozzi – saranno presto genitori del loro primo bebè, in arrivo in autunno.

Beatrice di York madre per la prima volta

A pochi mesi dalla nascita del primo figlio di sua sorella Eugenia, Beatrice di York ha annunciato che avrà il suo primo figlio: l’attesa del bambino (o della bambina) è attesa per i primi mesi dell’autunno, a pochi mesi di distanza dalla nascita della seconda bambina attesa invece da Harry e da suo moglie Meghan.

La Regina Elisabetta – che sarebbe estremamente legata a Beatrice – sarebbe più felice che mai per la lieta notizia. Per Edoardo Mapelli Mozzi si tratterà del secondo figlio visto che in passato l’imprenditore ha già avuto un bambino da una sua precedente relazione con l’architetto cino-americano Dara Huang. Beatrice di York è la prima nipote della Regina ad essere sposata con una persona diventata già genitore precedentemente.

Beatrice di York: il matrimonio con Edoardo Mapelli Mozzi

Beatrice di York e l’imprenditore immobiliare sono convolati a nozze appena 12 mesi dopo il loro primo incontro. A quanto pare il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine e, a causa dell’emergenza Coronavirus, erano stati costretti a rinviare i fiori d’arancio di alcuni mesi. Alla cerimonia avevano presenziato solo i parenti più intimi di Beatrice (compresa la nonna sovrana e suo marito, il Principe Filippo, recentemente scomparso).

Beatrice di York: il rapporto con la sorella Eugenia

Beatrice di York è stata l’ultima tra i cugini di Harry e William a convolare a nozze (ma solo un anno più tardi rispetto a sua sorella Eugenia, diventata madre del suo primo figlio alcuni mesi fa). Avendo un ottimo rapporto con la sorella maggiore, Beatrice aveva svolto al suo matrimonio il ruolo di damigella e aveva fatto lo stesso anche per altri matrimoni reali. Avendo un legame speciale con la Regina Elisabetta le era stato invece prestata, per le sue nozze, una preziosa tiara che sua Maestà aveva sfoggiato durante il suo matrimonio con Filippo. Per Beatrice si sarebbe trattato di un importante onore (riservato ovviamente – con gioielli diversi – anche alle altre donne della famiglia Reale, comprese Meghan Markle e Kate Middleton). La Regina sarebbe felicissima per l’arrivo del primo figlio di Beatrice di York.